Рекордный крестный ход в Петербурге 12 сентября: сколько людей посетило

12 сентября в Санкт-Петербурге проходит крестный ход в день памяти святого князя Александра Невского. Сколько людей вышли на шествие, кто проводит мероприятие, как защищают православие в России?
Когда начался крестный ход в Санкт-Петербурге 12 сентября, сколько человек участвовало
12 сентября в Санкт-Петербурге проходит общегородской крестный ход в день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Крестный ход начался в 11:00, перед этим в Казанском соборе прошло богослужение.
В Сети отметили, что крестный ход в честь самого почитаемого святого в Санкт-Петербурге стал «ответом» на рекордных масштабов крестный ход в Москве, который состоялся 7 сентября.
Утром к Казанскому собору пришло несколько тысяч человек. В первых рядах шествия шли спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор Наталья Чечина, ректор СПбГУ Николай Кропачев, депутат Госдумы Михаил Романов и парламентарии заксобрания.
Многие участники пришли с флагами Российской Империи и таких организаций, как «Русская Община» и «Общество. Будущее». На крестном ходе было множество участников СВО. В честь праздника был объявлен выходной в Санкт-Петербургском государственном университете.
Крестный ход завершится в Александро-Невской лавре, где хранятся мощи Александра Невского.
Как почитается память Александра Невского в Петербурге
Большой крестный ход проходит в Петербурге ежегодно в честь перенесения мощей Александра Невского — их перевезли из Владимира в Александро-Невский монастырь по приказу Петра I в 1724 году, а проведение ежегодного крестного хода учредила императрица Елизавета в 1743 году.
Дореволюционную традицию проводить в годовщину этого события крестный ход возобновили в 2013 году.
Также 12 сентября прошел водный крестный ход из Шлиссельбурга в Петербург: по Неве прошел корабль с частицей мощей святого князя, повторяя маршрут, которым в 1724 году из Владимира в Петербург перенесли мощи святого.
Как крестными ходами защищают православие в России
По данным СМИ, в крестном ходе по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге прошло не менее 80 тысяч человек. Перекрытый участок Невского проспекта был заполнен участниками шествия.
Крестный ход, который прошел в Москве 7 сентября, был не менее массовым — хотя, по официальным данным, участников было порядка 20 тысяч, по отзывам очевидцев, собралось порядка 100 тысяч человек.
Массовые крестные ходы назвали «ответом на исламизацию»: россияне в соцсетях называют шествия ответом на массовые молитвы в дни крупнейших мусульманских праздников, когда у соборных мечетей в Москве и Петербурге собирается до 250–300 тысяч мусульман.
