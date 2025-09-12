Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 13:18

Рекордный крестный ход в Петербурге 12 сентября: сколько людей посетило

Крестный ход в крепости Орешек в День памяти князя Александра Невского в Санкт-Петербурге Крестный ход в крепости Орешек в День памяти князя Александра Невского в Санкт-Петербурге Фото: Артем Пряхин/РИА Новости

12 сентября в Санкт-Петербурге проходит крестный ход в день памяти святого князя Александра Невского. Сколько людей вышли на шествие, кто проводит мероприятие, как защищают православие в России?

Когда начался крестный ход в Санкт-Петербурге 12 сентября, сколько человек участвовало

12 сентября в Санкт-Петербурге проходит общегородской крестный ход в день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Крестный ход начался в 11:00, перед этим в Казанском соборе прошло богослужение.

В Сети отметили, что крестный ход в честь самого почитаемого святого в Санкт-Петербурге стал «ответом» на рекордных масштабов крестный ход в Москве, который состоялся 7 сентября.

Утром к Казанскому собору пришло несколько тысяч человек. В первых рядах шествия шли спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор Наталья Чечина, ректор СПбГУ Николай Кропачев, депутат Госдумы Михаил Романов и парламентарии заксобрания.

Многие участники пришли с флагами Российской Империи и таких организаций, как «Русская Община» и «Общество. Будущее». На крестном ходе было множество участников СВО. В честь праздника был объявлен выходной в Санкт-Петербургском государственном университете.

Крестный ход завершится в Александро-Невской лавре, где хранятся мощи Александра Невского.

Как почитается память Александра Невского в Петербурге

Большой крестный ход проходит в Петербурге ежегодно в честь перенесения мощей Александра Невского — их перевезли из Владимира в Александро-Невский монастырь по приказу Петра I в 1724 году, а проведение ежегодного крестного хода учредила императрица Елизавета в 1743 году.

Водный крестный ход по Неве из крепости Орешек к Александро-Невской лавре в День памяти князя Александра Невского в Санкт-Петербурге Водный крестный ход по Неве из крепости Орешек к Александро-Невской лавре в День памяти князя Александра Невского в Санкт-Петербурге Фото: Артем Пряхин/РИА Новости

Дореволюционную традицию проводить в годовщину этого события крестный ход возобновили в 2013 году.

Также 12 сентября прошел водный крестный ход из Шлиссельбурга в Петербург: по Неве прошел корабль с частицей мощей святого князя, повторяя маршрут, которым в 1724 году из Владимира в Петербург перенесли мощи святого.

Как крестными ходами защищают православие в России

По данным СМИ, в крестном ходе по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге прошло не менее 80 тысяч человек. Перекрытый участок Невского проспекта был заполнен участниками шествия.

Крестный ход, который прошел в Москве 7 сентября, был не менее массовым — хотя, по официальным данным, участников было порядка 20 тысяч, по отзывам очевидцев, собралось порядка 100 тысяч человек.

Массовые крестные ходы назвали «ответом на исламизацию»: россияне в соцсетях называют шествия ответом на массовые молитвы в дни крупнейших мусульманских праздников, когда у соборных мечетей в Москве и Петербурге собирается до 250–300 тысяч мусульман.

