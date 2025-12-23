Полиция Петербурга задержала наркокурьера с крупной партией веществ

В Санкт-Петербурге полиция задержала 29-летнего наркокурьера с 15 кг запрещенных веществ, пишет Neva.today со ссылкой на МВД России. По данным правоохранителей, он получил незаконный товар в интернет-магазинах и перевозил его по разным регионам страны. Подозреваемого остановили во время поездки на каршеринговой машине.

Во время осмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли наркотики почти на 10 кг. Затем обыски провели в гараже, который задержанный использовал в качестве склада. Там подозреваемый хранил еще 5,7 кг запрещенных веществ.

В отношении его возбудили уголовное дело о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Расследование продолжается.

