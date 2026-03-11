Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 марта

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 11 марта?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 11 марта

Средства противовоздушной обороны в ночь на 11 марта отражают атаку беспилотных летательных аппаратов на Сочи, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин. По его словам, все службы приведены в состояние максимальной готовности.

«Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Если вы живете рядом с береговой линией — ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления», — отметил градоначальник.

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины нанесли два удара по аптечному пункту в Васильевском муниципальном округе, сообщила в Telegram-канале глава МО Наталья Романиченко. В результате обстрела здание получило значительные повреждения.

По ее словам, район, где расположена аптека, не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре — рядом нет ни позиций военных, ни техники. Несмотря на это ВСУ видят цель в помещении, которое доставляет медикаменты гражданскому населению.

В Пологовском округе Запорожской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины погибли двое мирных жителей, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Под удар попали гражданский автомобиль и мотоцикл. По его информации, из-за непрекращающихся налетов и реальной угрозы для жизни выезд на места происшествий специалистов для проведения следственных действий пока невозможен.

«В настоящий момент на территории Пологовского округа сохраняется крайне напряженная обстановка, продолжается массированная атака с применением БПЛА», — написал Рогов.

Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 11 марта Самарская область подверглась массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Местные жители заявили в беседе с авторами канала, что с 03:00 в небе над Самарой и Сызранью слышны громкие взрывы, от которых «шатались окна». Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 10 марта глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации FPV-дрона ранение получил мирный житель.

«Пострадавший с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями груди, руки и ноги, а также переломами пальцев кисти доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Медицинская помощь оказывается», — говорилось в посте.

Кроме того, спустя некоторое время губернатор также заявил, что города Новый Оскол и Короча были атакованы беспилотниками ВСУ. Пострадавших зафиксировано не было.

«В Новом Осколе в результате ударов трех беспилотников самолетного типа загорелась кровля складского помещения — сотрудники МЧС занимаются тушением пожара», — написал Гладков.

В Короче при атаке беспилотника оказались выбиты окна двух частных домов и складского помещения. В течение дня оперативные службы продолжали свою работу.

