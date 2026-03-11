ПВО уничтожила над Севастополем несколько воздушных целей Развожаев: пять воздушных целей ВСУ сбили в районе Северной стороны и Фиолента

Средства противовоздушной обороны уничтожили пять воздушных целей Вооруженных сил Украины в районе Северной стороны и Фиолента, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его информации, военные продолжают отражать атаки противника. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, — отметил политик.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 11 марта Самарская область подверглась массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Местные жители заявили в беседе с авторами канала, что с 03:00 в небе над Самарой и Сызранью слышны громкие взрывы, от которых «шатались окна». Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

До этого стало известно, что министр обороны ФРГ Борис Писториус достиг договоренности с рядом европейских партнеров о поставках Украине 30 ракет PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot. В общей сложности Киев получит около 35 ракет данного типа, включая несколько единиц из запасов бундесвера, однако точные сроки передачи вооружений пока не раскрываются.