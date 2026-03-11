Олимпиада и Паралимпиада — 2026
HR-эксперт раскрыла, как правильно просить повышения зарплаты

HR-эксперт Доманская назвала перевыполнение плана причиной для повышения оклада

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Превышение плановых показателей — весомый аргумент для просьбы об увеличении заработной платы, заявила NEWS.ru HR-эксперт, карьерный консультант Валерия Доманская. По ее словам, также можно обратить внимание начальника на несоответствие оклада рыночным стандартам.

Когда повышение должности невозможно, аргументировать увеличение зарплаты можно опираясь на конкретные и четкие факты, которые показывают вашу ценность для компании. Во-первых, подчеркните свои достижения: выполненные проекты, перевыполнение планов, улучшение показателей отдела или компании. Конкретные цифры и результаты всегда производят впечатление, — поделилась Доманская.

Она добавила, что также необходимо отметить рост компетенций и навыков. По словам Доманской, освоение новых инструментов и прохождение курсов повышения квалификации являются весомыми аргументами в пользу повышения зарплаты. HR-эксперт пояснила, что важно не просто выполнять свою работу, а развиваться и приносить больше пользы.

В-третьих, сравните свою зарплату с рыночной. Если ваши обязанности и уровень квалификации соответствуют более высокому уровню, а оплата ниже средней по рынку, это объективный повод для пересмотра зарплаты. Можно привести данные из открытых источников или профессиональных исследований. Наконец, подчеркните свою мотивацию и готовность продолжать вкладываться в развитие компании. Объясните, что повышение зарплаты позволит вам работать с еще большим энтузиазмом и эффективностью, — заключила Доманская.

Ранее сообщалось, что самые высокие темпы роста зарплат за год зафиксированы в производстве одежды и мебели. Доходы работников в этих отраслях выросли более чем на 20%.

