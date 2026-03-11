Депутат нашел способ заставить россиян содержать пожилых родителей

В России необходимо ввести налоговые льготы для детей, которые помогают нетрудоспособным родителям, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов. По его мнению, существующих мер правового регулирования недостаточно, чтобы побудить взрослых граждан выполнять свои обязанности перед отцом и матерью.

Пятая заповедь Божия гласит: «Почитай отца твоего и мать твою». Это не просто пожелание, а фундаментальный закон жизни. Сегодня мы сталкиваемся с ситуациями, когда взрослые дети забывают о своих обязанностях, оставляя родителей без помощи. Семейный кодекс уже обязывает граждан содержать нетрудоспособных нуждающихся отца и мать, но этого недостаточно. Нужно расширить понятие «нуждаемости», упростить процедуру взыскания алиментов для пожилых и ввести административную ответственность за уклонение от содержания родителей, а также налоговые льготы для тех, кто добровольно помогает отцу и матери. Необходимо усилить и просветительскую работу в данном направлении, — пояснил Иванов.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутат Госдумы Яна Лантратова предложили ввести единые федеральные льготы для одиноких пенсионеров при оплате услуг ЖКХ. Парламентарии заявили, что с 65 лет пожилым людям стоит компенсировать половину расходов, а после 80 лет — полностью освободить от платежей.