26 февраля 2026 в 13:27

В Госдуме предложили сделать одиноким пенсионерам подарок в оплате ЖКХ

В ГД предложили компенсировать пенсионерам старше 80 лет до 100% трат на ЖКХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова предложили ввести единые федеральные льготы для одиноких пенсионеров при оплате ЖКХ, пишут «Известия». Парламентарии считают, что с 65 лет пожилым людям стоит компенсировать половину расходов, а после 80 лет — полностью освободить от платежей.

С такой инициативой они обратились к главе Минстроя Иреку Файзуллину. Свою позицию авторы подкрепили данными исследования НИУ ВШЭ. Выяснилось, что россияне старше 70 лет тратят более 80% доходов на самое необходимое. Почти половина средств уходит на продукты, 17% — на коммуналку и аренду жилья. Еще 15% пенсионеры отдают за лекарства, и с возрастом эта доля только растет. При этом траты на одежду, развлечения и поездки после 60 лет резко падают.

Миронов отметил, что сейчас льготы на ЖКХ зависят от региона проживания, а это несправедливо. По его словам, все пожилые люди много лет работали на благо страны, но сейчас их поддержка определяется не заслугами, а местом жительства и возможностями местного бюджета.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год, признал, что ситуация с тарифами ЖКХ остается острой. Помимо этого, он охарактеризовал этот вопрос как сложный. По словам главы кабмина, накопилось большое количество проблем.

Россия
Госдума
пенсионеры
ЖКХ
Сергей Миронов
