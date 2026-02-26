Покушение на военного в Петербурге: что известно, теракт, украинский след

Покушение на военного в Петербурге: что известно

«В городе Санкт-Петербурге пресечена противоправная деятельность двух граждан России, которые <...> планировали совершить террористический акт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны России с использованием самодельного взрывного устройства», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Злоумышленники заложили взрывное устройство под автомобиль военного. Бомбу своевременно обнаружили и обезвредили, уточнили в ведомстве.

Задержанные связались с заказчиками через Telegram, забрали самодельное взрывное устройство из тайника. Диверсанты самостоятельно провели разведку и узнали адрес проживания цели.

Федеральная служба безопасности опубликовала видео, на котором один из подозреваемых закладывает СВУ под автомобиль. Судя по кадрам, мужчина действовал в темное время суток.

Есть ли украинский след, подробности

В ФСБ заявили, что покушение выполнялось по заданию спецслужб Украины.

«Фигуранты <...> вступили в переписку с представителем украинских спецслужб, в ходе которой сообщили о готовности совершить теракт», — отметили в ведомстве.

Были ли еще подобные случаи

В Московской области предотвратили теракт против руководителя оборонного предприятия, сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Атаку готовили восемь человек, среди которых трое несовершеннолетних, уточнили в СК. Они действовали по заданию украинских спецслужб, исполнителям пообещали вознаграждение 1 млн рублей.

Согласно материалам дела, в декабре 2024 года в Коломне обвиняемые изготовили и попытались заложить самодельное взрывное устройство под днище автомобиля руководителя одного из оборонных предприятий. В момент закладки СВУ двое фигурантов были задержаны с поличным сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области, которым удалось предотвратить подрыв автомобиля.

Кроме того, Верховный суд Татарстана вынес приговор жителю России, признанному виновным в госизмене, подготовке подрывов на оборонных предприятиях Казани и нелегальном обороте взрывчатых веществ, назначив ему 24 года лишения свободы.

«Гражданин <...> совершил государственную измену путем шпионажа и оказания иной помощи иностранной организации; <...> проходил обучение в интересах двух проукраинских иностранных организаций по совершению диверсионной деятельности в России; осуществил в интересах Украины приготовление к взрыву и поджогу», — сообщили в пресс-службе суда.

До этого Южный окружной военный суд приговорил уроженку Санкт-Петербурга к 18 годам колонии за госизмену. Женщину признали виновной в шпионаже и подготовке теракта.

В ноябре 2024 года фигурантка с подругой связались с украинской разведкой в Выборге. Получив задание, они приехали в Ростов-на-Дону и несколько месяцев следили за российскими военными командирами и должностным лицом из ЛНР. Женщины фотографировали дома, машины и маршруты командиров, а также наблюдали за их семьями.

Кроме слежки, женщина получила задание сделать взрывное устройство. Она купила все нужное и хранила компоненты в квартире. Женщины действовали ради денег — украинская сторона обещала им заплатить.

