19 марта 2026 в 11:07

Аферисты из «модельного агентства» обманули 100 москвичей и поплатились

В Москве задержали восемь мошенников из фиктивного модельного агентства

Фото: max.ru/mvd*
Сотрудники столичной полиции пресекли деятельность фиктивного модельного агентства, жертвами которого стали более 100 граждан, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Общая сумма ущерба от действий злоумышленников предварительно оценивается в сумму свыше 20 млн рублей.

Восемь аферистов были задержаны правоохранителями. По данным ведомства, они арендовали два офисных помещения в центре Москвы — на Кожевнической улице и в Малом Кисельном переулке, после чего разместили в интернете широкую рекламу своих услуг.

Злоумышленники предлагали будущим моделям пройти обучение в профильной академии, что позиционировалось как первый шаг к успешной карьере на подиуме. Потенциальным жертвам необходимо было оплатить курс, после чего, по обещаниям аферистов, они могли заключить трудовой договор с агентством.

Однако, как отметила Волк, соучастники не выполняли взятые на себя обязательства, а все поступившие от граждан денежные средства использовали по своему усмотрению. По факту произошедшего было возбуждено 112 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее стало известно, что владельцы iPhone и iPad в России стали целью киберпреступников, использующих поддельные версии Telegram. Так, злоумышленники разработали способ удаленной блокировки гаджетов с последующим вымогательством денег.

Россия
Москва
Ирина Волк
мошенники
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
