Аферисты из «модельного агентства» обманули 100 москвичей и поплатились

Сотрудники столичной полиции пресекли деятельность фиктивного модельного агентства, жертвами которого стали более 100 граждан, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Общая сумма ущерба от действий злоумышленников предварительно оценивается в сумму свыше 20 млн рублей.
Восемь аферистов были задержаны правоохранителями. По данным ведомства, они арендовали два офисных помещения в центре Москвы — на Кожевнической улице и в Малом Кисельном переулке, после чего разместили в интернете широкую рекламу своих услуг.
Злоумышленники предлагали будущим моделям пройти обучение в профильной академии, что позиционировалось как первый шаг к успешной карьере на подиуме. Потенциальным жертвам необходимо было оплатить курс, после чего, по обещаниям аферистов, они могли заключить трудовой договор с агентством.
Однако, как отметила Волк, соучастники не выполняли взятые на себя обязательства, а все поступившие от граждан денежные средства использовали по своему усмотрению. По факту произошедшего было возбуждено 112 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
