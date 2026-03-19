Аферисты из «модельного агентства» обманули 100 москвичей и поплатились В Москве задержали восемь мошенников из фиктивного модельного агентства

Сотрудники столичной полиции пресекли деятельность фиктивного модельного агентства, жертвами которого стали более 100 граждан, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Общая сумма ущерба от действий злоумышленников предварительно оценивается в сумму свыше 20 млн рублей.

Восемь аферистов были задержаны правоохранителями. По данным ведомства, они арендовали два офисных помещения в центре Москвы — на Кожевнической улице и в Малом Кисельном переулке, после чего разместили в интернете широкую рекламу своих услуг.

Злоумышленники предлагали будущим моделям пройти обучение в профильной академии, что позиционировалось как первый шаг к успешной карьере на подиуме. Потенциальным жертвам необходимо было оплатить курс, после чего, по обещаниям аферистов, они могли заключить трудовой договор с агентством.

Однако, как отметила Волк, соучастники не выполняли взятые на себя обязательства, а все поступившие от граждан денежные средства использовали по своему усмотрению. По факту произошедшего было возбуждено 112 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

