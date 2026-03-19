В Росатоме анонсировали отправку на Луну АЭС мощностью 5кВт Лихачев: Россия отправит на Луну АЭС мощностью 5 кВт к середине 2030-х годов

Россия отправит на Луну АЭС мощностью 5 кВт к середине 2030-х годов, заявил глава Росатома Алексей Лихачев на семинаре Минэнерго России «Электроэнергетика — основа развития страны». По его словам, срок работы такой станции составит примерно 10 лет. Трансляцию мероприятия ведет страница Минэнерго РФ в соцсети «ВКонтакте».

В 2030-х годах мы должны начать перемещение изделий [для атомной станции] на Луну, — сказал Лихачев.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты столкнулись с реальной угрозой уступить лидерство в лунной программе Китаю из-за миллиардера Илона Маска. Ключевой проблемой стало значительное отставание в разработке лунного посадочного модуля компанией SpaceX. Проект Илона Маска демонстрирует серьезное отставание от первоначальных сроков, уточнили в издании. Это ставит под сомнение возможность реализации запланированной на 2027 год высадки американских астронавтов на лунную поверхность.

До этого стало известно, что Россия и США пришли к соглашению об эксплуатации МКС до 2028 года. Руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов по итогам встречи с Даффи отметил, что до 2030 года Москва и Вашингтон будут работать над вопросом сведения с орбиты космической станции.