Хантавирус не помешал компании запланировать новый круиз Владелец MV Hondius начал продажу билетов на следующий круиз на этом лайнере

Нидерландская компания Oceanwide Expeditions, которой принадлежит лайнер MV Hondius, где была зафиксирована вспышка хантавируса, открыла продажу билетов на новый круиз в июне. Согласно информации на сайте перевозчика, судно должно отправиться 13 июня из порта Лонгйир в Норвегии.

Маршрут круиза предусматривает путешествие к северной части острова Шпицберген. Продолжительность поездки составит семь дней. После завершения маршрута пассажиры вернутся обратно в порт Лонгйира. Стоимость путешествия начинается от €4,1 тыс. (339 тыс. рублей) и достигает €18,6 тыс. (1,53 млн рублей).

Глава компании Реми Буайссе сообщил в официальном заявлении по ситуации с хантавирусом, что перед новым выходом в море лайнер Hondius пройдет полную санитарную обработку и дезинфекцию в соответствии со всеми установленными протоколами. При этом компания не уточнила, будет ли сохранен прежний состав экипажа.

Ранее сообщалось, что пик распространения хантавируса Андес среди грызунов приходится на летний период. Весной доля зараженных животных достигает 10–14%, тогда как летом этот показатель может увеличиваться до 60%. Осенью количество инфицированных грызунов снижается до 2%.