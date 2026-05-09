09 мая 2026 в 05:26

Стали известны подробности вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius

Пассажиры не соблюдали меры безопасности при вспышке хантавируса на лайнере

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Пассажиры круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка смертельно опасного хантавируса, не соблюдали меры безопасности после первой смерти на борту, заявил Daily Mail один из пассажиров судна, турецкий блогер Рухи Ченет. Экипаж тогда сообщил, что она произошла по естественным причинам.

По словам Ченета, смерти 70-летнего гражданина Нидерландов не придали должного значения. Доктор на борту якобы пришел к выводу, что угрозы для остальных пассажиров нет. Как отметил блогер, на судне были антисептики, однако маски пассажиры практически не носили, а медицинскую помощь оказывал только один врач.

Там были антисептики для рук, но люди не носили маски, и был только один доктор, который все время был очень занят, потому что люди плохо себя чувствовали, но сначала думали, что это была морская болезнь. Нас плохо информировали, и на протяжении 12 дней не было вообще никаких предостережений, — рассказал он.

Блогер добавил, что несмотря на смерть пассажира, жизнь на лайнере продолжалась в обычном режиме. Люди вместе ели, посещали мастер-классы и лекции, не подозревая, что вирус уже распространяется среди туристов.

Ранее в Тайбэе был зарегистрирован смертельный случай заражения хантавирусом. На данный момент в городе выявлен один заболевший. Власти начали масштабную санитарную обработку.

