Возросло число зараженных хантавирусом на злополучном лайнере MV Hondius

Число заразившихся хантавирусом на судне MV Hondius выросло до 12 человек

Круизный лайнер MV Hondius Фото: Cheng Min/XinHua/Global Look Press
В Нидерландах подтвердили новый случай заражения хантавирусом среди членов экипажа лайнера MV Hondius, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Общее число заразившихся на судне увеличилось до 12 человек.

Сегодня Нидерланды сообщили о новом случае заражения хантавирусом среди членов экипажа лайнера. Таким образом, общее число заражений выросло до 12, зарегистрировано три смерти, — сообщил Гебрейесус.

Ранее нидерландская компания Oceanwide Expeditions, которой принадлежит лайнер MV Hondius, где была зафиксирована вспышка хантавируса, открыла продажу билетов на новый круиз в июне. Согласно информации на сайте перевозчика, судно должно отправиться 13 июня из порта Лонгйир в Норвегии. Стоимость путешествия начинается от €4,1 тыс. (339 тыс. рублей) и достигает €18,6 тыс. (1,53 млн рублей).

До этого в Канаде подтвердился положительный тест на хантавирус у одного из граждан, находящихся на карантине в Британской Колумбии. Он был на борту круизного судна MV Hondius, где случилась вспышка заболевания.

