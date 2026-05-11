День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 00:50

На Канарах эвакуировали сотню пассажиров лайнера MV Hondius

Министр Гарсия: с судна MV Hondius на Канарах эвакуировали 94 человека

Фото: Diego RadamÃƒÂ©S/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Почти 100 человек покинули круизный лайнер MV Hondius после его прибытия к испанским Канарским островам, сообщила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия. На борту судна ранее произошла вспышка хантавируса.

По ее словам, с лайнера высадились 94 человека из 19 стран. Власти Испании уже разработали специальный протокол для эвакуации пассажиров. Сообщается, что последний репатриационный рейс запланирован на 11 мая.

Ожидается, что после завершения эвакуации судно отправится в Нидерланды. На борту останется около 30 членов экипажа, там будет проведена дезинфекция.

Всего хантавирус выявили у восьми человек. Трое пассажиров умерли. Один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии.

Ранее власти Польши ввели карантинные меры в связи с угрозой распространения хантавируса. Под медицинское наблюдение помещен человек, вступавший в контакт с пассажиркой круизного судна MV Hondius, на борту которого ранее произошла вспышка опасного заболевания. До этого в посольстве России в Мадриде рассказали, что российский член экипажа лайнера продолжит находиться на борту судна на пути в Нидерланды.

Мир
Испания
MV Hondius
хантавирус
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Немецкие политики поддержали предложение Путина
Дмитриев прокомментировал катастрофу в ЕС
Самозанятым раскрыли способ получить пенсию свыше 50 тыс. рублей
Минобрнауки вводит «день тишины» при поступлении в вузы
В Москве водитель устроил погоню от полиции и попал в ДТП
Иран отверг план США, потому что не хочет подчиняться
Россияне массово возвращаются в РФ
В Германии заявили о рисках эскалации конфликта Запада с Россией
Мирный житель ранен после атаки ВСУ под Белгородом
ВОЗ дал ключевой совет для пассажиров лайнера с хантавирусом на борту
Трамп может отклонить ответ Ирана на мирный план
Россияне получили новый туристический маршрут без виз
На Канарах эвакуировали сотню пассажиров лайнера MV Hondius
Иран дал ответ США на предложение по демонтированию ядерных объектов
Посол высказался о возможности войны между Россией и Германией
Дроны «Хезболлы» уничтожили два израильских танка на юге Ливана
На МКАД произошло массовое ДТП
Британии предрекли смену премьер-министра
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
Проблемы со здоровьем, пластика, личная жизнь: как живет Полина Гагарина
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.