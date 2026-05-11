На Канарах эвакуировали сотню пассажиров лайнера MV Hondius Министр Гарсия: с судна MV Hondius на Канарах эвакуировали 94 человека

Почти 100 человек покинули круизный лайнер MV Hondius после его прибытия к испанским Канарским островам, сообщила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия. На борту судна ранее произошла вспышка хантавируса.

По ее словам, с лайнера высадились 94 человека из 19 стран. Власти Испании уже разработали специальный протокол для эвакуации пассажиров. Сообщается, что последний репатриационный рейс запланирован на 11 мая.

Ожидается, что после завершения эвакуации судно отправится в Нидерланды. На борту останется около 30 членов экипажа, там будет проведена дезинфекция.

Всего хантавирус выявили у восьми человек. Трое пассажиров умерли. Один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии.

Ранее власти Польши ввели карантинные меры в связи с угрозой распространения хантавируса. Под медицинское наблюдение помещен человек, вступавший в контакт с пассажиркой круизного судна MV Hondius, на борту которого ранее произошла вспышка опасного заболевания. До этого в посольстве России в Мадриде рассказали, что российский член экипажа лайнера продолжит находиться на борту судна на пути в Нидерланды.