День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 15:36

Стала известна судьба россиянина на борту зараженного хантавирусом лайнера

ТАСС: россиянин из экипажа MV Hondius проследует в Нидерланды на дезинфекцию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский член экипажа круизного лайнера MV Hondius, на котором была зафиксирована вспышка хантавируса, продолжит находиться на борту судна на пути в Нидерланды, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Мадриде. Корабль направляется в голландский порт для проведения полной санитарной обработки и дезинфекции помещений.

По имеющейся информации, россиянин — член экипажа, он останется на судне, которое проследует в Нидерланды для дезинфекции, — подчеркнули дипломаты.

Ранее сообщалось, что лайнер MV Hondius прибыл к берегам испанского острова Тенерифе, относящегося к Канарским островам, для проведения эвакуации. По словам Падильи, эвакуация на моторных лодках Zodiac будет проходить группами по пять человек. Первыми доставят на сушу 14 граждан Испании. За процессом, который начался на рассвете, следят 325 гражданских гвардейцев и 33 полицейских.

До этого в Испании были зафиксированы два новых случая заражения хантавирусом. Один из инфицированных проживает на удаленном острове Тристан-да-Кунья, второй — в провинции Аликанте на юге Испании, расстояние между которыми превышает тысячу километров.

Европа
лайнеры
хантавирус
посольства
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В европейской стране открыли памятник Есенину
В Подмосковье такси опрокинулось в ДТП
Одесские военкомы «загремели» в больницу с ножевыми ранениями
Донецкого подростка ранило при детонации взрывоопасного предмета
Названа причина смертельного ДТП под Омском, где погиб ребенок
«Ей бы заткнуться»: в Сети набросились на фон дер Ляйен после 9 Мая
США «отблагодарили» Китай санкциями за фото перед визитом Трампа в Пекин
Назван неочевидный фактор, который заставит ЕС пойти на диалог с Россией
Постпред США при ООН раскрыл планы Трампа на Иран
«До крови»: подростки жестоко избили инвалида в Барнауле
Сосед России заявил о готовности «приютить» 5000 американских солдат
Рейтинги Трампа «пробили дно»
Мирный житель получил ранение в ногу при атаке БПЛА на российский поселок
Цыгане штурмуют ТЦК: конфликт на западе Украины, ответ на «бусификацию»
Конец конфликта на Украине, удары в перемирие: новости СВО к вечеру 10 мая
Самолет с зараженными смертельным хантавирусом приземлился
Европу призвали дать мандат Шредеру на переговоры после одной фразы Путина
Погибший в ДТП под Омском ребенок не должен был ехать на соревнования
В Республике Сербской высказались о судьбе совместных проектов с Россией
Россия потребовала от ФРГ признания геноцида советского народа
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.