Стала известна судьба россиянина на борту зараженного хантавирусом лайнера ТАСС: россиянин из экипажа MV Hondius проследует в Нидерланды на дезинфекцию

Российский член экипажа круизного лайнера MV Hondius, на котором была зафиксирована вспышка хантавируса, продолжит находиться на борту судна на пути в Нидерланды, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Мадриде. Корабль направляется в голландский порт для проведения полной санитарной обработки и дезинфекции помещений.

Ранее сообщалось, что лайнер MV Hondius прибыл к берегам испанского острова Тенерифе, относящегося к Канарским островам, для проведения эвакуации. По словам Падильи, эвакуация на моторных лодках Zodiac будет проходить группами по пять человек. Первыми доставят на сушу 14 граждан Испании. За процессом, который начался на рассвете, следят 325 гражданских гвардейцев и 33 полицейских.

До этого в Испании были зафиксированы два новых случая заражения хантавирусом. Один из инфицированных проживает на удаленном острове Тристан-да-Кунья, второй — в провинции Аликанте на юге Испании, расстояние между которыми превышает тысячу километров.