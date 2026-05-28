Глава евродипломатии Кая Каллас подтасовывает факты, говоря об эвакуации посольства США из Киева после предупреждения России, заявила бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети. Она отметила, что ЕС постоянно предупреждает об угрозе дезинформации и спешит заклеймить любых критиков как пророссийских, однако их главный дипломат сама распространила масштабную ложь.

В следующий раз, когда ЕС будет читать нам лекции о борьбе с дезинформацией, мы будем точно знать, кто должен быть в их списке, — написала она.

Ранее представитель ЕК Анита Хиппер сообщила, что Еврокомиссия расценивает слова главы европейской дипломатической службы об эвакуации посольства Соединенных Штатов из Киева как недоразумение. Она отметила, что американские дипломаты останутся в украинской столице.