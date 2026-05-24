24 мая 2026 в 10:32

«Одно ужасное утро»: Мендель раскрыла, что показал ночной удар по Украине

Мендель: пятый год конфликта с Россией истощил Украину и ее человеческие ресурсы

Юлия Мендель Юлия Мендель Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Военный конфликт с Россией истощил Украину и ее человеческие ресурсы, заявила бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель в соцсети Х. По ее словам, на пятый год противостояния становится все меньше граждан, которые верят местной пропаганде.

Пятый год этого безжалостного конфликта истощил страну, неуклонно лишая ее человеческих ресурсов, — написала Мендель.

Экс-чиновница подчеркнула, что обещаниям пропаганды приходит конец «в одно ужасное утро, подобное этому», когда над Киевом поднимаются густые столбы дыма. При этом она добавила, что некоторым все еще нужно время, чтобы осознать, что чисто военное решение конфликта уже невозможно.

Ранее украинский народный депутат Алексей Гончаренко призвал власти Украины приложить все усилия для прекращения конфликта с Россией. Он написал, что граждане должны заниматься мирными делами и семьями.

До этого сообщалось, что шесть серий взрывов прогремели в Киеве. Звуки детонации также были зафиксированы в Кропивницком и Черкассах. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Минобороны России не комментировало информацию.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
