В МИД РФ усомнились в роли ООН по украинскому урегулированию МИД РФ: Россия не рассчитывает на посредничество ООН в украинском урегулировании

Россия не рассчитывает на посредническую роль ООН в урегулировании украинского конфликта, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов. По его словам, которые передают «Известия», у Организации Объединенных Наций отсутствует необходимый потенциал для этого.

Пока я не вижу оснований для того, чтобы мы вступали в переговоры такого рода. Посредничество со стороны Организации Объединенных Наций? Я не вижу у ООН такого потенциала, — сказал Алимов.

Нынешние действия секретариата и генерального секретаря организации не позволяют говорить о наличии необходимого авторитета для такой миссии, подчеркнул он. Алимов отметил, что именно это лишает ООН возможности претендовать на подобную роль.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что новые победы российских войск в зоне проведения специальной военной операции могут ускорить переговоры по урегулированию украинского конфликта. По его словам, обсуждать мирное будущее имеет смысл не с президентом Украины Владимиром Зеленским, который ничего не решает, а с представителями влиятельных мировых держав, таких как США или Китай.