Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 00:57

В МИД РФ усомнились в роли ООН по украинскому урегулированию

МИД РФ: Россия не рассчитывает на посредничество ООН в украинском урегулировании

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия не рассчитывает на посредническую роль ООН в урегулировании украинского конфликта, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов. По его словам, которые передают «Известия», у Организации Объединенных Наций отсутствует необходимый потенциал для этого.

Пока я не вижу оснований для того, чтобы мы вступали в переговоры такого рода. Посредничество со стороны Организации Объединенных Наций? Я не вижу у ООН такого потенциала, — сказал Алимов.

Нынешние действия секретариата и генерального секретаря организации не позволяют говорить о наличии необходимого авторитета для такой миссии, подчеркнул он. Алимов отметил, что именно это лишает ООН возможности претендовать на подобную роль.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что новые победы российских войск в зоне проведения специальной военной операции могут ускорить переговоры по урегулированию украинского конфликта. По его словам, обсуждать мирное будущее имеет смысл не с президентом Украины Владимиром Зеленским, который ничего не решает, а с представителями влиятельных мировых держав, таких как США или Китай.

Мир
Россия
ООН
МИД РФ
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два московских аэропорта перешли на особый режим работы
Проблемы со сном: причины бессонницы, как лечить, к какому врачу обратиться
В Эстонии дети заразились сальмонеллезом из-за украинской лапши
Власти Ирака пошли на неожиданный шаг перед матчем ЧМ
Иран пригрозил Израилю жестким ответом после нарушений перемирия в Ливане
В Белоруссии установили личности более 40 погибших «Полка Калиновского»
В аэропорту Жуковского сняли ограничения после затяжного перерыва
Росстандарт обновил требования к цифровому образованию
Аэропорт Калуги временно прекратил прием и отправку самолетов
Туристка из РФ исчезла во Вьетнаме на глазах у отца: все версии пропажи
В МИД РФ усомнились в роли ООН по украинскому урегулированию
В Сумах сообщили о взрыве
Постпред РФ высмеял заявление генерала Германии об ударах по Калининграду
Один матч изменил место Мбаппе в истории французского футбола
Сенат США не поддержал ограничение полномочий Трампа по Ирану
В России предупредили о рисках перед выборами в БиГ
Беспилотник атаковал штаб иранской оппозиции в Ираке
В Киеве признали растущее недовольство мобилизацией
Силы ПВО сбили еще два БПЛА в Рязанской области
Вспышка Эболы в Конго набирает обороты
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Посадите в июне — сад укроет ковром из розово-малиновых звезд. Многолетник цвета пустынного заката для ярких акцентов
Общество

Посадите в июне — сад укроет ковром из розово-малиновых звезд. Многолетник цвета пустынного заката для ярких акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.