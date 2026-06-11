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11 июня 2026 в 15:09

В Госдуме назвали способы заставить Украину и Запад ускорить переговоры

Депутат Журавлев: победы ВС РФ в зоне СВО могут ускорить переговоры по Украине

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Новые победы российских войск в зоне проведения специальной военной операции могут ускорить переговоры по урегулированию украинского конфликта, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, обсуждать мирное будущее имеет смысл не с президентом Украины Владимиром Зеленским, который ничего не решает, а с представителями влиятельных мировых держав, таких как США или Китай.

Мы, кажется, не мирных переговоров добиваемся, а демилитаризации и денацификации Украины. С Зеленским договариваться о чем-либо не имеет смысла, он не решает ровным счетом ничего. Обсуждать нужно с влиятельными державами, такими как США или Китай. Тогда можно продвинуться на дипломатическом треке. Зеленский же — британская марионетка. Тут только устранение самого президента Украины, пожалуй, может каким-то образом изменить ситуацию. А склонить к переговорам [Украину и Запад] может наше продвижение на фронте, наконец — выход к Днепру. Тогда, пожалуй, и западные хозяева [Зеленского] поймут, что держаться за Украину больше нет смысла, — пояснил Журавлев.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что чудеса случаются, но с позицией стран Европы по мирному урегулированию на Украине они вряд ли произойдут. По его словам, ему слабо верится в то, что Евросоюз изменит свое отношение.

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