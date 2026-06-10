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10 июня 2026 в 14:04

«Чудеса бывают»: Лавров высказался о позиции Европы по Украине

Лавров: чудеса бывают, но с позицией Европы по Украине они вряд ли произойдут

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Чудеса случаются, но с позицией стран Европы по мирному урегулированию на Украине они вряд ли произойдут, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ. По его словам, которые приводит ТАСС, ему слабо верится в то, что Евросоюз изменит свое отношение.

Конечно, чудеса случаются, но мне очень мало верится в то, что с нынешним Евросоюзом может произойти какое-то чудо, — отметил Лавров.

Ранее глава МИД РФ отмечал, что система безопасности в Европе окончательно разрушена руками западных коллег. По его словам, все важнейшие договоры в области контроля над вооружениями к настоящему моменту ликвидированы.

До этого Лавров заявлял, что недавнее заявление президента России Владимира Путина о том, что исход ситуации на Украине зависит не от дипломатических переговоров, а от мужества и действий военнослужащих на линии боевого соприкосновения, стоит воспринимать со всей серьезностью. По его словам, это должны понимать все.

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