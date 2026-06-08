Недавнее заявление президента Владимира Путина о том, что исход ситуации на Украине зависит не от дипломатических переговоров, а от мужества и действий военнослужащих на линии боевого соприкосновения, стоит воспринимать со всей серьезностью, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит РИА Новости, это должны понимать все.

Всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте, — высказался он.

Ранее он, выступая на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, заявил, что как союзники, так и противники РФ с большим вниманием следят за развитием событий в зоне специальной военной операции. Лавров подчеркнул, что дипломатическая работа обязана в полной мере способствовать созданию благоприятных условий для эффективных действий армейских подразделений на фронте.

Кроме того, Лавров сказал, что Москва намерена добиться полного восстановления прав этнических русских и русскоязычного населения, против которых Киев развязал откровенный террор. По утверждению дипломата, выполнение этой задачи является одним из ключевых условий для установления долгосрочного и устойчивого мира на украинской земле.