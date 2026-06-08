Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 июня 2026 в 14:10

Лавров призвал относиться со всей серьезностью к словам Путина об СВО

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Недавнее заявление президента Владимира Путина о том, что исход ситуации на Украине зависит не от дипломатических переговоров, а от мужества и действий военнослужащих на линии боевого соприкосновения, стоит воспринимать со всей серьезностью, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит РИА Новости, это должны понимать все.

Всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте, — высказался он.

Ранее он, выступая на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, заявил, что как союзники, так и противники РФ с большим вниманием следят за развитием событий в зоне специальной военной операции. Лавров подчеркнул, что дипломатическая работа обязана в полной мере способствовать созданию благоприятных условий для эффективных действий армейских подразделений на фронте.

Кроме того, Лавров сказал, что Москва намерена добиться полного восстановления прав этнических русских и русскоязычного населения, против которых Киев развязал откровенный террор. По утверждению дипломата, выполнение этой задачи является одним из ключевых условий для установления долгосрочного и устойчивого мира на украинской земле.

Власть
МИД РФ
Сергей Лавров
Владимир Путин
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвич сжег машину девушки после расставания
«Герань» потопила патрульный катер ВСУ в Черном море
Врач ответила, чем опасно чрезмерное употребление шашлыка
Продюсер объяснил, как Варнава и Галкин попали на одну вечеринку
На границе с Крымом возобновили движение для легковушек
Раскрыт размер нового европейского транша Украине
Врачи раскрыли, когда выпишут раненную в Старобельске девушку
Психолог ответила, может ли ребенок жить с отцом вместо матери
Польша откроет новую погранзаставу
Развожаев поручил обеспечить топливом тяжелобольных севастопольцев
Пользователи крупнейшего банка столкнулись со сбоями из-за DDoS-атаки
«Уничтожат Израиль»: шок-пророчество Жириновского о евреях уже сбывается?
Токсиколог перечислил признаки отравления репеллентами
В Астрахани пожаловались на массовое нашествие мошек
Стало известно, какие напитки чаще всего выбирали гости ПМЭФ в 2026 году
Катя Лель высказалась о перезапуске музыкального проекта «Фабрика звезд»
Россиянам посоветовали не ездить в Израиль до прояснения ситуации
Пик жары до +31 сменится тропическими ливнями: прогноз погоды в Москве
Над Москвой сбили еще один беспилотник
Астрономы предупредили о событии планетарного масштаба
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.