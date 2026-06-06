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06 июня 2026 в 09:17

Лавров дал русскоязычным гражданам на Украине одно обещание

Лавров пообещал восстановить права русскоязычных граждан на Украине

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия намерена добиться полного восстановления прав русских и русскоязычных граждан, против которых украинские власти развязали открытый террор, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении по случаю Дня русского языка. По его словам, это одно из условий прочного мира на Украине, передает пресс-служба ведомства.

Обязательно добьемся полного восстановления прав тех русских и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима, — говорится в сообщении.

Ранее Лавров заявил, что единственной страной, признавшей необходимость ликвидации коренных причин украинского кризиса, являются США. При этом, по словам министра, Вашингтон сейчас не нацелен на фиксацию договоренностей по Украине вместе с Киевом и на то, чтобы убедить Евросоюз не мешать этому.

Кроме того, глава МИД РФ заявил, что в диалоге с США по украинскому урегулированию сложился замкнутый круг. Москва приняла американские предложения, обсуждавшиеся на саммите на Аляске в августе 2025 года, но с тех пор не видит ни прогресса, ни желания Вашингтона убедить Киев принять их, отметил министр.

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