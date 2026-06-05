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05 июня 2026 в 00:38

«Единственные»: Лавров оценил позицию США по Украине

Лавров: только США осознают нужность устранения первопричины конфликта с Киевом

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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США — единственная страна, признавшая необходимость устранить первопричину украинского кризиса, заявил в интервью газете «Известия» глава МИД России Сергей Лавров. Он также отметил, что в настоящее время Соединенные Штаты не сосредоточены на закреплении договоренностей по Украине с участием Киева и убеждении Евросоюза не препятствовать этому.

Европа хочет доказать, что именно она будет «заказывать музыку», что она не откажется от поддержки нацистского режима,пояснил Лавров.

По словам дипломата, конфликт на Украине должен был быть урегулирован еще в августе 2025 года в Анкоридже в части, зависящей от Российской Федерации. Лавров указал, что, выступая посредником, США остыли к процессу после принятия предложения одной из сторон и не оказывали давления на Украину. Кроме того, Белый дом столкнулся с сильным давлением своих европейских союзников.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что для начала переговоров по Украине не требуется прекращения боевых действий. Российский лидер подчеркнул, что настоятельная позиция Киева по поводу остановки боев обусловлена поражениями Вооруженных сил Украины на поле боя.

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