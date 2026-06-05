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05 июня 2026 в 01:27

«Замкнутый круг»: Лавров дал оценку диалогу с США по Украине

Лавров: замкнутый круг наблюдается в диалоге с США по украинскому урегулированию

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В диалоге с США по украинскому урегулированию сложился замкнутый круг, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума. Глава МИД РФ напомнил, что Москва приняла американские предложения, обсуждавшиеся на саммите на Аляске в августе 2025 года.

По его словам, с тех пор Россия не видит ни прогресса, ни желания Вашингтона убедить Киев принять эти предложения. Москва констатирует отсутствие подвижек в переговорном процессе.

А здесь опять же: урегулирование Украины было обсуждено и принято нами в американской редакции в августе 2025 года на Аляске. То есть замкнутый круг. И вот мы по этому кругу ходим, — сказал Лавров.

Однако министр указывал, что США — единственная страна, признавшая необходимость устранить первопричину украинского кризиса. Он также отмечал, что в настоящее время Соединенные Штаты не сосредоточены на убеждении Евросоюза не препятствовать мирному процессу.

При этом ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает призывать и Украину, и Россию к взаимным уступкам для достижения мира. Он выразил надежду, что обе стороны пойдут на определенные компромиссы. Американский лидер отметил, что встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского стала бы отличным развитием событий. Самого Трампа радуют обсуждения такой возможности.

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