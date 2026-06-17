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17 июня 2026 в 01:27

В Белоруссии установили личности более 40 погибших «Полка Калиновского»

Фото: Социальные сети
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Следователи в Белоруссии установили личности более 40 граждан республики, которые погибли на территории Украины, участвуя в боевых действиях в составе террористической организации «Полк имени Кастуся Калиновского» (признан ВС Белоруссии террористической организацией). Заявление прозвучало в эфире телеканала ОНТ.

По словам представителя Следственного комитета, информация была получена в ходе расследования уголовного дела, связанного с деятельностью формирования. По его словам, только трое были захоронены на территории республики.

Ранее стало известно, что около 480 тыс. украинских военнослужащих самовольно покинули ряды ВСУ. При этом в уголовном розыске числится более 160 тыс. человек, уточнили они. В силовых структурах отметили, что в это число также входят солдаты ВСУ, уничтоженные войсками России.

До этого сообщалось, что Черниговская область лидировала по числу дезертиров ВСУ. Отмечается, что в этот регион были переброшены дополнительные подразделения украинской военной полиции для задержания сбежавших.

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В Белоруссии установили личности более 40 погибших «Полка Калиновского»
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