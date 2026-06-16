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16 июня 2026 в 19:10

Стало известно, сколько солдат сбежали из ВСУ

Почти 500 тыс. солдат сбежали из рядов ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Около 480 тыс. украинских военнослужащих самовольно покинули ряды ВСУ, сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. При этом в уголовном розыске числится более 160 тыс. человек, уточнили они.

Украинские ресурсы опубликовали статистику по количеству дезертиров. По состоянию на конец 2025 года в уголовном розыске (оставление позиций с оружием — NEWS.ru.) находятся 161,5 тыс. человек, а около 480 тыс. человек суммарно сбежала из украинской армии, — уточнил собеседник агентства.

В силовых структурах отметили, что в это число также входят солдаты ВСУ, уничтоженные войсками России. По словам источника, иногда их относят к дезертирам на фоне большого числа пропавших без вести украинских солдат.

Ранее сообщалось, что Черниговская область лидировала по числу дезертиров ВСУ. Отмечается, что в этот регион были переброшены дополнительные подразделения украинской военной полиции для задержания сбежавших.

До этого советник главы ДНР, военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что в рядах ВСУ растет количество дезертиров. Он отметил, что украинские солдаты часто занимаются мародерством.

Россия
Украина
ВСУ
дезертиры
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