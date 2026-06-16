Около 480 тыс. украинских военнослужащих самовольно покинули ряды ВСУ, сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. При этом в уголовном розыске числится более 160 тыс. человек, уточнили они.
Украинские ресурсы опубликовали статистику по количеству дезертиров. По состоянию на конец 2025 года в уголовном розыске (оставление позиций с оружием — NEWS.ru.) находятся 161,5 тыс. человек, а около 480 тыс. человек суммарно сбежала из украинской армии, — уточнил собеседник агентства.
В силовых структурах отметили, что в это число также входят солдаты ВСУ, уничтоженные войсками России. По словам источника, иногда их относят к дезертирам на фоне большого числа пропавших без вести украинских солдат.
Ранее сообщалось, что Черниговская область лидировала по числу дезертиров ВСУ. Отмечается, что в этот регион были переброшены дополнительные подразделения украинской военной полиции для задержания сбежавших.
До этого советник главы ДНР, военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что в рядах ВСУ растет количество дезертиров. Он отметил, что украинские солдаты часто занимаются мародерством.