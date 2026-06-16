Стало известно, сколько солдат сбежали из ВСУ Почти 500 тыс. солдат сбежали из рядов ВСУ

Около 480 тыс. украинских военнослужащих самовольно покинули ряды ВСУ, сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. При этом в уголовном розыске числится более 160 тыс. человек, уточнили они.

Украинские ресурсы опубликовали статистику по количеству дезертиров. По состоянию на конец 2025 года в уголовном розыске (оставление позиций с оружием — NEWS.ru.) находятся 161,5 тыс. человек, а около 480 тыс. человек суммарно сбежала из украинской армии, — уточнил собеседник агентства.

В силовых структурах отметили, что в это число также входят солдаты ВСУ, уничтоженные войсками России. По словам источника, иногда их относят к дезертирам на фоне большого числа пропавших без вести украинских солдат.

Ранее сообщалось, что Черниговская область лидировала по числу дезертиров ВСУ. Отмечается, что в этот регион были переброшены дополнительные подразделения украинской военной полиции для задержания сбежавших.

До этого советник главы ДНР, военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что в рядах ВСУ растет количество дезертиров. Он отметил, что украинские солдаты часто занимаются мародерством.