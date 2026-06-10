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10 июня 2026 в 13:24

Советник главы ДНР рассказал о количестве дезертиров ВСУ

Советник главы ДНР Гагин: в рядах ВСУ растет количество дезертиров

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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В рядах ВСУ растет количество дезертиров, рассказал KP.RU советник главы ДНР, военно-политический эксперт Ян Гагин. Он отметил, что украинские солдаты часто занимаются мародерством.

Заходят в частные дома, чтобы переодеться — и сбежать. Если хозяева дома — то их просто грабят. Помимо одежды стараются забрать и ценные вещи. В худших случаях хозяев домов просто убивают, — рассказал Гагин.

Советник главы ДНР подчеркнул, что сейчас российские войска уверенно продвигаются к новым территориям. По его словам, в рядах ВСУ, наоборот, отмечается паника.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что восемь пассажиров и водитель находились в автобусе, атакованном ВСУ в Мелитополе. Транспортное средство следовало по маршруту Мелитополь — Великая Белозерка.

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