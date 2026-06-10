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10 июня 2026 в 12:52

Балицкий раскрыл подробности атаки ВСУ на автобус в Мелитополе

Балицкий: в момент атаки дрона на автобус в Мелитополе в нем были девять человек

Евгений Балицкий Евгений Балицкий Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
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Восемь пассажиров и водитель находились в автобусе, атакованном ВСУ в Мелитополе, сообщил в МАКС губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Транспортное средство следовало по маршруту Мелитополь — Великая Белозерка.

В момент атаки в автобусе находились восемь пассажиров и водитель, — написал он.

Глава региона сообщил, что людей оперативно эвакуировали. На месте работают экстренные службы.

До этого появилась информация, что Мелитополь подвергся массированному удару со стороны украинской армии. Попадания зафиксированы в частном секторе города. Повреждения получили жилые дома на улице Ломоносова. Также были уничтожены несколько гражданских автомобилей. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Также три человека пострадали в Самарской области в результате атаки Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Вячеслав Федорищев подтвердил повреждения на нескольких промышленных предприятиях. По его словам, силами ПВО и мобильных боевых групп удалось сбить несколько десятков дронов.

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