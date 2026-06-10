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10 июня 2026 в 09:23

Стало известно о массированном ударе по Мелитополю

ТАСС: ВСУ нанесли массированный удар по Мелитополю

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Мелитополь подвергся массированному удару со стороны украинской армии, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. По информации агентства, попадания зафиксированы в частном секторе города. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

В сообщении сказано, что повреждения получили жилые дома на улице Ломоносова. Также, как пишет агентство, были уничтожены несколько частных автомобилей. Сведения о возможных пострадавших уточняются.

Ранее три человека пострадали при ракетной атаке на Чебоксары. Информацию подтвердил глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, в настоящее время ракетная опасность отменена, но угроза атаки беспилотников все еще сохраняется. Николаев добавил, что жизни людей ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны российской группировки войск «Север» уничтожили за ночь 72 беспилотника ВСУ в Харьковской и Сумской областях. По информации источника, координаты целей немедленно были переданы расчетам ПВО. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

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