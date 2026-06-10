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10 июня 2026 в 09:12

Три человека пострадали при ракетной атаке на российский город

Глава Чувашии: три человека пострадали при ракетной атаке на Чебоксары

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Три человека пострадали при ракетной атаке на Чебоксары, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в мессенджере МАКС. По его словам, в настоящее время ракетная опасность отменена, но власти продолжают работать в режиме повышенной готовности: угроза атаки беспилотников все еще сохраняется. Мобилизованы все силы и средства.

Пострадали три человека. Врачи делают все необходимое: два пострадавших в состоянии средней степени тяжести, третий — в легкой. Жизни людей ничего не угрожает. Один уже отпущен домой, — сказано в сообщении.

Как уточнил Николаев, это очередная попытка ВСУ нанести удар по региону. Эти провокации не сломят, а лишь сделают сплоченнее, подчеркнул глава Чувашии.

До этого губернатор Михаил Развожаев сообщил, что во время очередной атаки беспилотников на Севастополь было повреждено здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». По его словам, в результате удара БПЛА на объекте загорелась крыша.

Через некоторое время Развожаев уточнил, что панорама практически уничтожена в результате удара ВСУ. Однако, по его словам, любая попытка сломить город всегда заканчивается поражением врагов.

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