ВСУ практически уничтожили здание панорамы «Оборона Севастополя»

Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» практически уничтожена в результате удара ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Однако, по его словам, любая попытка сломить город всегда заканчивается поражением врагов.

Сегодня ночью БПЛА самолетного типа целенаправленно ударил по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Враг нанес удар по объекту культурного наследия, по одному из главных символов города-героя, — сказано в сообщении.

До этого Развожаев сообщил, что во время очередной атаки беспилотников на Севастополь было повреждено здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». По его словам, в результате удара БПЛА на объекте загорелась крыша.

Утром 10 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 326 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион, Крым и акваторию Черного моря.