ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 326 БПЛА Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 326 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 326 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской областей.

В течение ночи в период с 20:00 мск 9 июня до 07:00 мск 10 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили украинские беспилотники над территориями Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион, Крым и акваторию Черного моря.

Утром 9 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за минувшую ночь сбили 140 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями восьми регионов и акваториями двух морей.