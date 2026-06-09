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09 июня 2026 в 07:26

Минобороны: над российскими регионами сбили за ночь 140 беспилотников ВСУ

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Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь, с 8 на 9 июня, сбили 140 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территорией восьми регионов и акваториями двух морей.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что вражеские беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями. Воздушные цели также поразили над территориями Московского региона, Республики Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что в Новороссийске спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание на территории перевалочного комплекса. Пожар возник в результате атаки беспилотников ВСУ. К ликвидации последствий были привлечены 130 специалистов и 39 единиц спецтехники. Пострадавших в результате происшествия не зафиксировано.

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