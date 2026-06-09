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09 июня 2026 в 00:36

Атака беспилотников ВСУ стала причиной пожара в Новороссийске

В Новороссийске ликвидировали пожар на перевалочном комплексе после атаки БПЛА

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Новороссийске спасатели полностью ликвидировали возгорание на территории перевалочного комплекса, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Пожар возник в результате атаки беспилотников ВСУ.

В Новороссийске ликвидировали возгорание на территории перевалочного комплекса. Пожар возник ночью 8 июня из-за атаки БПЛА, — сказано в сообщении.

К ликвидации последствий были привлечены 130 специалистов и 39 единиц спецтехники. Пострадавших в результате происшествия не зафиксировано.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что силы ПВО успешно отразили атаку беспилотников ВСУ на регион. Он сообщил, что возгорание произошло на территории линейной производственно-диспетчерской службы из-за падения обломков дронов.

До этого лидер движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что в России необходимо создать сеть мини-нефтеперерабатывающих заводов для усиления защиты топливно-энергетического комплекса от угроз БПЛА. По его словам, это снизит риски, связанные с возможным выводом из строя крупных производственных объектов.

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