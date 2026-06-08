Резяпов нашел способ усилить защиту ТЭК России перед дронами ВСУ

В РФ необходимо создать сеть мини-нефтеперерабатывающих заводов для усиления защиты топливно-энергетического комплекса от угроз беспилотных летательных аппаратов, заявил NEWS.ru лидер движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, такая распределенная система позволит снизить риски, связанные с возможным выводом из строя крупных производственных объектов на фоне современных внешних вызовов.

«Ветераны России» выступают с инициативой о развитии сети мини-НПЗ в стране. В современных условиях особую актуальность приобретает создание распределенной системы нефтепереработки, способной обеспечить устойчивость топливного рынка, бесперебойное снабжение регионов и снижение рисков, связанных с возможным выводом из строя крупных производственных объектов. Реализация инициативы позволит защитить топливно-энергетический комплекс России. Также это создаст дополнительные рабочие места в регионах, укрепит промышленный потенциал государства и обеспечит бесперебойное снабжение населения и предприятий необходимыми нефтепродуктами, даже в условиях внешних угроз, в том числе при атаках БПЛА, — сказал Резяпов.

Он добавил, что особенно актуально применение таких заводов в удаленных нефтепромысловых районах, где транспортировка топлива с крупных предприятий экономически невыгодна. По словам главы ВР, мини-НПЗ можно быстро развернуть на необходимой территории.

Особенно важным является применение мини-НПЗ в удаленных нефтепромысловых районах страны, где организация локального производства топлива зачастую значительно эффективнее и экономически выгоднее, чем его транспортировка с крупных нефтеперерабатывающих заводов на тысячи километров. Современные модульные решения отличаются высокой скоростью развертывания, сравнительно низкой стоимостью строительства и возможностью интеграции в существующую производственную инфраструктуру. Создание широкой сети таких объектов позволит сформировать дополнительный резерв производственных мощностей и повысить устойчивость экономики страны, — сказал Резяпов.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ряд российских нефтеперерабатывающих заводов ушли на внеплановые ремонты. При этом, по его словам, страна по максимуму нагружает экспортную инфраструктуру.