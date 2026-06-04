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04 июня 2026 в 10:56

Новак рассказал о ремонте российских НПЗ

Новак: ряд российских нефтеперерабатывающих заводов ушли на внеплановые ремонты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ряд российских нефтеперерабатывающих заводов ушли на внеплановые ремонты, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ. При этом, по его словам, страна по максимуму нагружает экспортную инфраструктуру, передает корреспондент NEWS.ru.

У нас ряд нефтеперерабатывающих заводов находится в неплановых ремонтах. Но мы, естественно, максимально загружаем экспортную инфраструктуру, — отметил Новак.

Он также подчеркивал, что ситуация на внутреннем рынке топлива остается стабильной, цены на АЗС растут в пределах инфляции. Вице-премьер добавил, что правительство России может ввести запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Однако, по его словам, пока в этом нет необходимости.

Ранее в Национальном биржевом ценовом агентстве рассказали, что суммарный объем продаж бензина производства НПЗ Белоруссии на Петербургской бирже в мае 2026 года составил 23,64 тыс. тонн. Это в 26 раз больше, чем годом ранее (0,9 тыс. тонн). В мае 2025 года реализация белорусского автобензина на торгах была минимальной и составляла 0,9 тыс. тонн.

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нефть
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