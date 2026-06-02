02 июня 2026 в 10:07

Спрос на белорусский бензин вырос в разы

Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 26 раз

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Суммарный объем продаж бензина производства НПЗ Белоруссии на Петербургской бирже в мае 2026 года составил 23,64 тыс. тонн, сообщили ТАСС в Национальном биржевом ценовом агентстве. Это в 26 раз больше, чем годом ранее (0,9 тыс. тонн).

До этого стало известно, что в Севастополе из-за перебоев с поставками топлива власти приняли решение временно ограничить его розничную продажу на местных автозаправочных станциях. Замгубернатора региона Павел Иено уточнил, что в регионе есть определенные логистические трудности, которые привели к неравномерному распределению нефтепродуктов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о заключении специальных соглашений между правительством и нефтяными компаниями для стабилизации внутреннего рынка. Минэнерго и ФАС определят с производителями четкие объемы поставок топлива, необходимые для удовлетворения национального спроса.

