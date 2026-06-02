В Севастополе назвали число сбитых за ночь беспилотников ВСУ Развожаев: семь беспилотников ВСУ сбили в Севастополе за ночь

Средства ПВО за ночь сбили семь украинских беспилотников в Севастополе, заявил губернатор города Михаил Развожаев в МАКСе. По его словам, никто не пострадал. При этом один из БПЛА повредил крышу частного дома, также осколки упали на хозпостройку.

В Севастополе военные отразили ночью две атаки ВСУ. Сбито семь БПЛА в Балаклавском районе и в районе Фиолента, преимущественно над морем, — написал Развожаев.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что системы противовоздушной обороны сбили за ночь в России 148 беспилотников ВСУ. Дроны нейтрализовали в девяти регионах, а также над акваториями Черного и Азовского морей. В военном ведомстве рассказали, что БПЛА уничтожили в Белгородской, Волгоградской, Брянской областях, а также в Краснодарском крае и в Крыму.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Таганроге, а также в четырех районах региона силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку, уничтожив более 10 беспилотников. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, добавил он.