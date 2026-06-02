Массированный разнос Киева, горит база «Азова»: удары по Украине 2 июня

Минобороны РФ подвело итоги массированного удара по целям на Украине, больше всего досталось Киеву. Сколько ракет и БПЛА запустили по целям в ночь на 2 июня, где были удары, какие объекты поражены?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 2 июня

Минобороны РФ объявило, что в ночь на 2 июня ВС РФ в ответ на террористические акты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в военном ведомстве.

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ходе массированного ночного удара ВС РФ запустили 73 ракеты и 656 БПЛА различных типов. Применялись различные модели беспилотников «Герань», «Гербера», «Италмас», реактивные барражирующие боеприпасы «Бандероль».

Также ВСУ сообщают о применении 33 баллистических ракет «Искандер-М», пяти крылатых ракет «Калибр», 27 крылатых ракет Х-101 и восьми гиперзвуковых ракет 3М22 «Циркон». ВСУ подтверждают попадания большинства ракет, а также 33 ударных БПЛА. Эти данные могут быть сильно занижены. О применении баллистического ракетного комплекса «Орешник» сообщений не было.

Известно, что под удары попали объекты в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях. Дополнительно сообщается о применении ракет для поражения целей в районах Запорожья, Балаклеи и Харькова.

Киев горит: какие цели поражены 2 июня, куда пришлись удары

Беспилотник «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM Беспилотник «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал «Герань цветущая» пишет о десятках прилетов в Киеве в ночь на 2 июня.

«Киев принял ночью более 40 ракет и сотню „Гераней“. Удары достигли целей, в основном промышленность и энергетика», — сообщают авторы канала.

Украинская энергокомпания ДТЭК подтвердила попадание по электростанции в Киеве. Без света остались 140 тысяч киевлян в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах города.

«Хроники Гераней» отмечают попадание по подстанции ПС 110 кВ «Приорская» и расположенной рядом котельной.

В ходе ночной атаки были поражены объекты на заводах «Маяк», Укроборонпром, заводе «Генератор» и заводе «Эсмаш». Эти попадания подтверждаются тепловыми метками на спутниковой карте пожаров FIRMS.

Также сообщается об ударе по цехам производства БПЛА и РЭБ на ул. Васильковской и крупном пожаре в районе Киевского речного грузового порта — точное попадание пришлось по автосалону ZEEKR, где, предположительно, накапливались военные грузы, доставленные по Днепру, пишет координатор подполья Сергей Лебедев. На объекте фиксировалась активность людей в военной форме.

«Хроники Гераней» отмечают мощный пожар и вторичные детонации после удара по законсервированному тракторному цеху завода «Атек» в Киев.

«У этого ангара интересная история. Какое-то время назад в этом ангаре западные СМИ снимали репортаж о тренировках операторов БПЛА. Это горит и детонирует тренировочный центр 3-й штурмовой бригады „Азов“ (нацполк „Азов“ признан террористической группировкой и запрещен в РФ) [под названием] „Киллхаус“», — пишут «Хроники Гераней».

Также сообщается о поражении в Киеве логистического центра «Вишневое», склада № 17 «Новой Почты», который, по словам Лебедева, использовался боевиками подразделения «Птицы Мадьяра», центра МВД Украины на ул. Победы, АЗС около Дарницкого ТЦК, а также автопарка Киевской городской военной администрации.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где были удары по газовой инфраструктуре Украины 2 июня

Сергей Лебедев отмечает, что есть данные об ударах по газовой инфраструктуре Украины.

«Искандер-М» Фото: МО РФ

Баллистическая ракета «Искандер-М» поразила объект по переработке газа в районе села Красная Лука, возможно, речь идет о Гадячской установке комплексной подготовки газа (УКПГ).

Еще один удар «Искандер-М» пришелся по территории Шебелинского газоперерабатывающего завода в Андреевке Харьковской области.

В местах ударов по газовым производствам фиксируются крупные пожары. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще поражены цели на Украине 2 июня, подробности

Лебедев указывает, что за сутки зафиксировано более 80 эпизодов взрывов минимум в 16 различных районах Украины, включая северное приграничье, центральные управленческие зоны, промышленный восток и южные портовые направления.

В Запорожье поражены цеха завода «Мотор-Сич», фиксируются крупные очаги пожаров. Кроме того, под удар «Искандер-К» и «Искандер-М» попал завод «Запорожтрансформатор» и цеха в промзоне Хортицкого района.

Ряд источников отметил «странное зеленое зарево», которое поднялось над Запорожьем после ударов ВС РФ.

В Днепропетровске в ходе ночных ударов были поражены трансформаторные подстанции, что привело к остановке промышленных мощностей на правобережье. Также сообщается об уничтожении здания ТЦК и ударе по территории троллейбусного депо ЮМЗ в Днепропетровске.

«По данным источников, непосредственно перед ударом на территории объекта находилось значительное количество военной техники. Помимо небольшого числа троллейбусов, площадки использовались для размещения тяжелой техники, включая самоходные артиллерийские установки украинского производства и артиллерийские системы стран НАТО», — указывает Сергей Лебедев.

В Харьковской области мощный удар был нанесен по логистическому комплексу «Омега-Авто Деливер» в Васищево и логистическому узлу в Мерефе. Фиксируются крупные пожары.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по расследованию теракта в Старобельске отметил, что верхушка в Киеве сама решила начать новую эскалацию.

«Сознательно, именно сознательно, совершая тяжелейшее преступление против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас, в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор», — сказал Путин.

В Сети сочли эти заявления президента РФ поводом ждать новых массированных ударов по Киеву в ближайшее время.

Читайте также:

Удары по Украине сегодня, 1 июня: какие цели ВСУ поражены, последствия

Переговоров не будет? Какую ошибку совершил ЕС, кто решит судьбу Украины

Лето заработает с 3 июня: прогноз погоды в Москве, когда придет жара до +25