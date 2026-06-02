02 июня 2026 в 12:30

Мурманские пожарные спасли четырех человек в ходе возгорания в пятиэтажке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Мурманске пожарные спасли четырех человек в ходе возгорания квартиры в пятиэтажке, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на пресс-службу ГОЧС и ПБ Мурманской области. Происшествие случилось ранним утром в доме на улице Сафонова.

Огонь уничтожил мебель и бытовую технику на кухне. Общая площадь горения достигла шести квадратных метров. В коридоре обгорели стены и потолок на двух квадратах. Специалистам пришлось вскрывать дверь в жилье шанцевым инструментом.

Они вывели четырех человек с вышерасположенных этажей с помощью специальных устройств. Одного пострадавшего из них госпитализировали. Огонь полностью ликвидировали менее чем за час. На месте работали девять спасателей и три единицы техники. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее четырехлетний мальчик погиб из-за пожара в частном жилом доме в Тарко-Сале. Пострадал еще один ребенок, его доставили в районную больницу.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

