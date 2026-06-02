«Правильно сделали»: Пономарев похвалил ЦСКА за назначение Игдисамова

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что доволен назначением Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера команды. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что под его руководством армейцы выиграли две игры подряд, а также смотрелись правильно.

Правильно сделали. Я доволен и согласен. Своего пока достаточно, может, временно. Посмотрим, как Игдисамов будет действовать. Своим поведением и реакцией на матчах он мне понравился. Мы не только выиграли две игры подряд, но и команда играла действительно здорово и правильно, — сказал Пономарев.

Игдисамов подписал контракт с ЦСКА на два года с возможностью продления еще на два. В завершившемся сезоне он был исполняющим обязанности тренера. Под его руководством ЦСКА одержал две победы в РПЛ, а также уступил «Спартаку» в финале Пути регионов Кубка России.

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что армейцам нужен тренер, который знает, как выигрывать во взрослом футболе. Ветеран красно-синих считает, что после нескольких неудач на Игдисамова могут начать оказывать большое давление.