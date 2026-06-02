«На одном дыхании»: Веснина восхитилась игрой Андреевой на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева продемонстрировала свой лучший теннис в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка Елена Веснина. Она отметила, что в этом году спортсменка уже готова к большим свершениям. Веснина отметила, что Андреева очень быстро учится.

Мирра провела матч на одном дыхании, не оставила шансов сопернице. Это показатель игрока высокого уровня — набирать свою лучшую форму к концу соревнования. Сегодня Андреева показала свой лучший теннис. С такой игрой у нее есть шанс пройти дальше и, не побоюсь этого слова, выиграть «Ролан Гаррос». Несмотря на юный возраст, у Мирры уже есть достаточный багаж опыта. Ее потрясающая черта — она очень быстро учится. Мне кажется, в этом году Андреева уже готова к большим свершениям, — рассказала Веснина.

Ранее 19-летняя россиянка менее чем за час обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю — 6:0, 6:3. В полуфинале Андреева встретится с победительницей матча между украинками Элиной Свитолиной и Мартой Костюк.