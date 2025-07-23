Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 15:00

Веснина оценила шансы возобновить карьеру на примере Винус Уильямс

Теннисистка Веснина заявила, что не собирается возобновлять карьеру

Винус Уильямс Винус Уильямс Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олимпийская чемпионка Елена Веснина заявила NEWS.ru, что не собирается возобновлять теннисную карьеру, как это сделала 45-летняя Винус Уильямс. Она призналась, что счастлива в семье, а сейчас ее мотивируют другие дела.

Я понимаю, что у меня нет возможности уже выиграть несколько подряд матчей в одиночке или побеждать на турнире, потому что физически все равно сейчас теннис ушел далеко вперед. Если ты хочешь конкурировать, нужно тренироваться с утра до вечера, и то этого будет недостаточно, потому что все равно в таком возрасте восстановление занимает гораздо больше времени. Я просто не вижу в этом смысла. Я свою карьеру уже завершила и счастлива в семье, в других делах, которые меня сейчас мотивируют и вдохновляют, — сказала Веснина.

Олимпийская чемпионка считает, что у Уильямс еще есть мотивация и желание играть в теннис. Веснина предположила, что американка «ищет себя на корте».

Мне уже не так комфортно, но, безусловно, пример Винус для меня невероятно крутой. Здорово, что я могу еще увидеть ее на корте и посмотреть ее матч, — сказала Веснина.

45-летняя Винус Уильямс вернулась в теннис и сенсационно обыграла 35-ю ракетку мира на турнире WTA 500 в Вашингтоне. За свою карьеру, которая началась еще в 1994 году, она выиграла 71 турнир WTA и четыре золота Олимпиады.

Ранее американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новые фотографии с отдыха на яхте в своем аккаунте Instagram (деятельность в РФ запрещена). На снимках 43-летняя спортсменка позирует в голубом бикини. Образ также дополнили распущенные волосы, солнцезащитные очки и отсутствие макияжа.

теннисисты
Елена Веснина
росийские спортсмены
карьера
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Граждане Белоруссии получили право участвовать в местных выборах в России
Без нервотрепки: как подать заявку на подключение участка к электричеству
Ученые определили значение антарктических каньонов
Актера из сериала «Слово пацана» обнаружили на СВО
«Рот открыл — дороги закрыты»: Миронов о бежавших в Израиль россиянах
Зеленский раскрыл главную цель Украины на переговорах с Россией
Российские Ту-95МС пролетели над водами Берингова моря
Раскрыто, как ограничение НАБУ сыграет на руку Трампу
В Госдуме ответили, как повлияет на ВСУ потеря Mirage 2000
В Госдуме назвали категорию женщин, которые в приоритете у государства
«Это смешно»: политолог высказался о желании ЕС надавить на США
Экс-депутат Рады раскрыл, почему Зеленский «отменил» НАБУ
В Пентагоне решили потребовать отставки Хегсета
Иммунолог оценил угрозу нового подвида COVID-19
ВС РФ помогают Украине: русское оружие системно крошит военкоматы ВСУ
Гуляли всю ночь до утра: как избавиться от перегара
Армянская церковь: традиции и современность
Сардаров забыт. Что известно о второй свадьбе внучки экс-главы Узбекистана
Кидаю малину в коньяк — получаю божественный напиток!
Новый штамм коронавируса из Канады атаковал Москву
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.