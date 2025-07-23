Веснина оценила шансы возобновить карьеру на примере Винус Уильямс

Олимпийская чемпионка Елена Веснина заявила NEWS.ru, что не собирается возобновлять теннисную карьеру, как это сделала 45-летняя Винус Уильямс. Она призналась, что счастлива в семье, а сейчас ее мотивируют другие дела.

Я понимаю, что у меня нет возможности уже выиграть несколько подряд матчей в одиночке или побеждать на турнире, потому что физически все равно сейчас теннис ушел далеко вперед. Если ты хочешь конкурировать, нужно тренироваться с утра до вечера, и то этого будет недостаточно, потому что все равно в таком возрасте восстановление занимает гораздо больше времени. Я просто не вижу в этом смысла. Я свою карьеру уже завершила и счастлива в семье, в других делах, которые меня сейчас мотивируют и вдохновляют, — сказала Веснина.

Олимпийская чемпионка считает, что у Уильямс еще есть мотивация и желание играть в теннис. Веснина предположила, что американка «ищет себя на корте».

Мне уже не так комфортно, но, безусловно, пример Винус для меня невероятно крутой. Здорово, что я могу еще увидеть ее на корте и посмотреть ее матч, — сказала Веснина.

45-летняя Винус Уильямс вернулась в теннис и сенсационно обыграла 35-ю ракетку мира на турнире WTA 500 в Вашингтоне. За свою карьеру, которая началась еще в 1994 году, она выиграла 71 турнир WTA и четыре золота Олимпиады.

Ранее американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новые фотографии с отдыха на яхте в своем аккаунте Instagram (деятельность в РФ запрещена). На снимках 43-летняя спортсменка позирует в голубом бикини. Образ также дополнили распущенные волосы, солнцезащитные очки и отсутствие макияжа.