Серена Уильямс показала фигуру в бикини Серена Уильямс выложила фото в бикини с отдыха на яхте

Американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новые фотографии с отдыха на яхте в своем аккаунте Instagram (деятельность в РФ запрещена). На снимках 43-летняя спортсменка позирует в голубом бикини. Образ также дополнили распущенные волосы, солнцезащитные очки и отсутствие макияжа.

Ранее блогер Настя Ивлеева опубликовала ностальгический пост, сравнив свои детские фото из поездки по Старой Ладоге 2003 года с современными снимками, сделанными в тех же местах. Блогер с юмором отметила, что пыталась повторить свои характерные позы из детства, но «весь шарм остался в далеких нулевых». В ретроспективе Ивлеева предстала в лаконичном образе — черных бриджах, футболке и вьетнамках.

До этого российская супермодель Ирина Шейк продемонстрировала свою фигуру в откровенном черном бикини, поделившись снимком на пирсе. 39-летняя супермодель дополнила образ широкополой шляпой, закрывающей лицо, а также показала себя в зеркале в леопардовом купальнике с платком на талии.