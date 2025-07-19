Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 20:56

Серена Уильямс показала фигуру в бикини

Серена Уильямс выложила фото в бикини с отдыха на яхте

Серена Уильямс Серена Уильямс Фото: CraSH/Global Look Press

Американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новые фотографии с отдыха на яхте в своем аккаунте Instagram (деятельность в РФ запрещена). На снимках 43-летняя спортсменка позирует в голубом бикини. Образ также дополнили распущенные волосы, солнцезащитные очки и отсутствие макияжа.

Ранее блогер Настя Ивлеева опубликовала ностальгический пост, сравнив свои детские фото из поездки по Старой Ладоге 2003 года с современными снимками, сделанными в тех же местах. Блогер с юмором отметила, что пыталась повторить свои характерные позы из детства, но «весь шарм остался в далеких нулевых». В ретроспективе Ивлеева предстала в лаконичном образе — черных бриджах, футболке и вьетнамках.

До этого российская супермодель Ирина Шейк продемонстрировала свою фигуру в откровенном черном бикини, поделившись снимком на пирсе. 39-летняя супермодель дополнила образ широкополой шляпой, закрывающей лицо, а также показала себя в зеркале в леопардовом купальнике с платком на талии.

спортсмены
теннисистки
бикини
отдых
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовлю смородиновый джем-пятиминутку — вкус лета за 5 минут
Раскрыта причина резкого падения цен на арбузы в России
Стало известно о жертвах обстрелов ВСУ в ДНР
Названа причина, по которой западное Z-поколение полюбило Достоевского
Стал известен официальный посол «Интервидения»
Греция не стала отказываться от перевозки российской нефти на фоне санкций
Названа дата третьего раунда переговоров России и Украины? Что известно
Брошенных под Сумы солдат ВСУ обучала участвовавшая в боях в Ираке дивизия
Раскрыты тайные планы ЕС по электромобилям в Европе
Баку готовит документы против России в международные суды по делу AZAL
Работа российского аэропорта временно ограничена
Серена Уильямс показала фигуру в бикини
Алиев пожелал Трампу высушить до дна вашингтонское болото
Складываю вишню в кастрюлю и насыпаю какао — варенье мечты
«Влез в конфликт»: Билан устроил скандал в Турции
Симоньян раскрыла, что ей напоминает одно решение избиркома Молдавии
В аэропорту Внуково введены временные ограничения
Адские удары, смерть наемников ВСУ: ситуация на фронтах СВО вечером 19 июля
Что делать, если обманули мошенники? Инструкция, как спасти деньги
Мясо и вишня — не странная пара, а кулинарный хит, попробуйте!
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.