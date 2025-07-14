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14 июля 2025 в 21:03

Супермодель Ирина Шейк снялась в крошечном черном бикини

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась снимком в черном бикини

Ирина Шейк Ирина Шейк Фото: IMAGO/Dave Bedrosian/Global Look Press

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена) снимком в черном бикини. На фотографии она лежит на пирсе, при этом на модели бикини, которое включает в себя бюстгальтер с глубоким вырезом и плавки со средней посадкой. Также на снимке 39-летняя Шейк закрыла лицо белой шляпой с широкими полями.

Также супермодель запечатлела себя в зеркало. Так, она продемонстрировала на камеру фигуру в леопардовом раздельном купальнике, повязав на талию платок.

До этого стилист Ксения Кожемяк посоветовала при выборе купальника этим летом обратить внимание на модели в актуальных желтом и коралловом оттенках. По словам специалиста, из пляжной моды также не вышли базовые цвета, например черный и красный.

Ранее супермодель Белла Хадид опубликовала в Сети редкое фото со своим парнем-ковбоем Аданом Бануэлосом, чемпионом по конному спорту. Соответствующий снимок был сделан на мероприятии Carbondale Rodeo в стиле вестерн, которое проходит в штате Колорадо (США). На фотографии модель сидит верхом на лошади в черных брюках, белой рубашке и шляпе.

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