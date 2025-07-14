Стилист рассказала, какие купальники в тренде этим летом Стилист Кожемяк посоветовала этим летом выбрать купальник в коралловом оттенке

При выборе купальника этим летом лучше обратить внимание на модели в актуальных желтом и коралловом оттенках, заявила «Вечерней Москве» стилист Ксения Кожемяк. По ее словам, из пляжной моды также не вышли базовые цвета, например, черный и красный.

Можно сочетать купальники из разных комплектов, главное, чтобы ткани подходили друг к другу. Базовый черный купальник должен быть у каждой девушки, а вот ткань в полоску останется актуальной для худеньких дам. Посадку лучше выбрать среднюю, — посоветовала Кожемяк.

Она также предостерегла от купальников телесного цвета — они могут выглядеть неестественно. Стилист добавила, что в будущем также войдут в женскую пляжную моду купальные шорты, как в начале 2000-х. По ее словам, этот атрибут позволит подчеркнуть формы и добавит привлекательности образу.

Дерматолог Марият Мухина ранее предупредила, что ношение некачественных купальников может привести к инфекциям и гнойным заболеваниям у женщин. По ее словам, отсутствие воздухопроницаемости создает благоприятную среду для размножения бактерий и вирусов.