Врач раскрыла опасность некачественных купальников для женщин

Ношение некачественных купальников может привести к инфекциям и гнойным заболеваниям у женщин, рассказала «Вечерней Москве» врач-дерматолог, косметолог Марият Мухина. По ее словам, отсутствие воздухопроницаемости создает благоприятную среду для размножения бактерий и вирусов.

Процент хлопка должен превышать количество полиэстера. Хлопковое волокно будет осуществлять необходимую влагопроницаемость и воздухопроницаемость. Носить купальник, который полностью сделан из полиэстера, очень опасно для здоровья, — объяснила медик.

Мухина отметила, что если не соблюдается норма воздухопроницаемости купальника, то образуется парниковый эффект, который является идеальной средой для различных бактерий. Это может привести к размножению стафилококковой и грибковой флоры, анаэробных бактерий, криптококка, аспергиллеза и кишечной палочки.

Ранее Роскачество проверило женские слитные купальники 21 популярного бренда и обнаружило нарушения в продукции 18 из них. Исследование проводилось, в частности, среди брендов 25Degrees, Incanto, Kappa, Mark Formelle, Adidas, Puma, а также Calzedonia, Joss, Tezenis, Reebok, Fila и Befree.