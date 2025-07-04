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04 июля 2025 в 11:45

Врач раскрыла опасность некачественных купальников для женщин

Врач Мухина заявила, что некачественные купальники опасны инфекциями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ношение некачественных купальников может привести к инфекциям и гнойным заболеваниям у женщин, рассказала «Вечерней Москве» врач-дерматолог, косметолог Марият Мухина. По ее словам, отсутствие воздухопроницаемости создает благоприятную среду для размножения бактерий и вирусов.

Процент хлопка должен превышать количество полиэстера. Хлопковое волокно будет осуществлять необходимую влагопроницаемость и воздухопроницаемость. Носить купальник, который полностью сделан из полиэстера, очень опасно для здоровья, — объяснила медик.

Мухина отметила, что если не соблюдается норма воздухопроницаемости купальника, то образуется парниковый эффект, который является идеальной средой для различных бактерий. Это может привести к размножению стафилококковой и грибковой флоры, анаэробных бактерий, криптококка, аспергиллеза и кишечной палочки.

Ранее Роскачество проверило женские слитные купальники 21 популярного бренда и обнаружило нарушения в продукции 18 из них. Исследование проводилось, в частности, среди брендов 25Degrees, Incanto, Kappa, Mark Formelle, Adidas, Puma, а также Calzedonia, Joss, Tezenis, Reebok, Fila и Befree.

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