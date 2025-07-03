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03 июля 2025 в 09:12

Почти два десятка брендов женских купальников не прошли тесты на качество

Роскачество выявило нарушения у 18 брендов женских слитных купальников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Роскачество проверило женские слитные купальники 21 популярного бренда и обнаружило нарушения в продукции 18 из них, рассказали РИА Новости в организации. Исследование проводилось, в частности, среди брендов 25Degrees, Incanto, Kappa, Mark Formelle, Adidas, Puma, а также Calzedonia, Joss, Tezenis, Reebok, Fila и Befree. Выяснилось, что лишь три марки соответствуют обязательным и опережающим требованиям.

9 торговых марок из 21 имели нарушения технического регламента. <…> Еще девять торговых марок соответствуют требованиям ТР ТС, но не дотянулись до показателей опережающего стандарта Роскачества, — указывается в исследовании.

Уточняется, что у купальников, не прошедших проверку, выявили недостаточную воздухопроницаемость (Women’Secret, Befree, Termit, «Черемушки»), неустойчивость окраски к поту (Reebok) и морской воде (Edge Planet), а также недостоверную либо неполную маркировку (Bonafide, Tribuna, Emdi и Edge Planet). У бренда Tezenis зафиксирована низкая прочность ткани и швов, а у производителей Calzedonia, Puma, Belle You, Adidas, Joss — недостаточная стойкость к истиранию и слабая эластичность.

Роспотребнадзор направил брендам предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, приостановлено действие сертификатов соответствия товаров нескольких торговых марок. Сообщается, что ряд производителей заявили о проведении проверок и устранении нарушений.

Ранее врач-уролог Светлана Калинина рассказала, что ношение мокрого купальника в течение всего дня может привести к серьезным заболеваниям, таким как цистит и кандидоз. Она объяснила, что влажная одежда создает идеальные условия для размножения бактерий и грибков в интимной зоне.

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