Белла Хадид удивила фанатов ковбойским снимком

Модель Белла Хадид опубликовала на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) редкое фото со своим парнем-ковбоем Аданом Бануэлосом, чемпионом по конному спорту. Соответствующий снимок был сделан на мероприятии Carbondale Rodeo в стиле вестерн, которое проходит в штате Колорадо (США).

На фото Белла Хадид сидит верхом на лошади в черных брюках, белой рубашке и шляпе. Рядом, придерживая ее коня, стоит Адан. В этой же публикации модель показала снимки конных прогулок, скачек и других развлечений, которые увидела на родео.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид приняла участие в открытии 78-го Каннского кинофестиваля во Франции. На мероприятии объявили дресс-код: запретили «голые платья» и длинные шлейфы у нарядов. Но звезды умудрились нарушить все правила. Перед торжественной церемонией открытия на красную дорожку вместе с Хадид в черном платье Saint Laurent вышли модели Ирина Шейк, Хайди Клум, Алессандра Амбросио, актриса Ева Лонгория, режиссер Квентин Тарантино с женой Даниэллой Пик и многие другие.