Ивлеева показала необычные фото из Старой Ладоги Блогер Ивлеева показала редкие детские фото из поездки по Старой Ладоге

Блогер Настя Ивлеева показала в Telegram-канале редкие детские фото из поездки по Старой Ладоге в 2003 году и их современную адаптацию. Фотографии девушка сделала, когда решила вместе с матерью проехаться по местам, где они когда-то бывали.

22 года назад я путешествовала по Старой Ладоге с тетей и на каждой фоточке выставляла деликатно ножку в сторону, причем лицо по большей степени было каменное. Короче, хотела повторить, но весь шарм остался в далеких нулевых, — поделилась Ивлеева.

Пытаясь повторить детские фото, блогер позировала в черных бриджах и футболке. Образ дополнила черная сумка и вьетнамки. На лице — легкий макияж и распущенные волосы.

Ранее блогер Юлия Коваль напомнила бывшей подруге Ивлеевой, что та выглядела по-другому до обретения известности. Таким образом она отреагировала на комментарий экс-ведущей программы «Орел и решка», которая посоветовала девушке идти «работать по профессии» на ферму к лошадям.

До этого стало известно, что Ивлеева спустя полтора года после скандальной «голой» вечеринки запустила новый проект и тайно сыграла свадьбу в Крыму. Избранником блогера стал телеведущий канала «Культура» Филипп Бегак.