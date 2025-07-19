Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 15:46

Ивлеева показала необычные фото из Старой Ладоги

Блогер Ивлеева показала редкие детские фото из поездки по Старой Ладоге

Настя Ивлеева Настя Ивлеева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Блогер Настя Ивлеева показала в Telegram-канале редкие детские фото из поездки по Старой Ладоге в 2003 году и их современную адаптацию. Фотографии девушка сделала, когда решила вместе с матерью проехаться по местам, где они когда-то бывали.

22 года назад я путешествовала по Старой Ладоге с тетей и на каждой фоточке выставляла деликатно ножку в сторону, причем лицо по большей степени было каменное. Короче, хотела повторить, но весь шарм остался в далеких нулевых, — поделилась Ивлеева.

Пытаясь повторить детские фото, блогер позировала в черных бриджах и футболке. Образ дополнила черная сумка и вьетнамки. На лице — легкий макияж и распущенные волосы.

Ранее блогер Юлия Коваль напомнила бывшей подруге Ивлеевой, что та выглядела по-другому до обретения известности. Таким образом она отреагировала на комментарий экс-ведущей программы «Орел и решка», которая посоветовала девушке идти «работать по профессии» на ферму к лошадям.

До этого стало известно, что Ивлеева спустя полтора года после скандальной «голой» вечеринки запустила новый проект и тайно сыграла свадьбу в Крыму. Избранником блогера стал телеведущий канала «Культура» Филипп Бегак.

Россия
шоу-бизнес
блогеры
Анастасия Ивлеева
соцсети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китайский гимнаст рухнул с высоты на глазах публики московского цирка
Назначенный месяц назад тренер «Сочи» покинул пост
На Украине заявили о самой адской ночи из-за атак ВС России
Педофилы, мошенники, террористы: чем опасен Roblox, как защитить детей?
Трамп сделал грозное предупреждение Ирану по ядерным объектам
На встречу с Овечкиным выстроилась огромная очередь
Легендарная олимпийская чемпионка умерла в 44 года
Рогов раскрыл подробности пожара вблизи ЗАЭС
В России запретят сатанизм и язычество? Причины, кто против, мнение РПЦ
«Парень мог погибнуть»: Сальдо рассказал о сложившем оружие раненом бойце
В ЕС озвучили рекордные цифры по экспорту европейских вин в Россию
Германия собирается отказаться от политики «открытых дверей»
Российская ПВО сбила 14 дронов ВСУ за 3,5 часа
Антонов вышел на связь после сообщений о блокировке счетов
«По заповедям Христа»: 90-летний актер Ливанов обозначил свои правила жизни
Полковника рассмешили переданные ВСУ «железные гробы» на гусеницах
Разъяренный украинец разогнал лопатой сотрудников ТЦК и попал на видео
Во Франции предложили неожиданный план по решению украинского конфликта
В США раскрыли рекордные масштабы продвижения ВС России
В Совфеде резко ответили на депортацию 98-летнего ветерана из Латвии
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля
Россия

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля

Гениальный маневр ВС РФ и удар «Искандера»: новости СВО к утру 18 июля
Регионы

Гениальный маневр ВС РФ и удар «Искандера»: новости СВО к утру 18 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.